DE LUCA A ROMA CON I PRESIDENTI DI REGIONE PER UN INCONTRO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

Anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha preso, questo pomeriggio, a Roma, all’incontro che i Presidenti delle Regioni hanno tenuto con il Ministero della Salute, per discutere della riorganizzazione della sanità sui territori, dopo l’emergenza Covid.

“Pomeriggio di lavoro molto proficuo a Roma” scrive il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ” con il ministro Schillaci e i colleghi presidenti di Regione. Abbiamo aperto un tavolo tecnico con il ministero della Salute per cominciare ad analizzare i temi più urgenti, a partire dalle risorse che i territori stanno ancora aspettando dopo l’emergenza Covid fino alla necessità di aumentare il Fondo sanitario nazionale. Sul lungo periodo poi, i temi sono chiari a tutti: bisogna intervenire sulle Università per l’apertura del numero chiuso, far fronte alla carenza endemica di alcune professionalità, anche incentivando la vocazione per alcune specialità mediche. Lavoreremo a questo tavolo, sperando che almeno i temi più urgenti possano trovare risposte già nella prossima Legge di Stabilità.”