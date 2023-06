PARLAMENTO EUROPEO. LUCIA VUOLO (PPE-FORZA ITALIA): “BUONA NOTIZIA NUOVI BANDI PER ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE”

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, http://www.interno.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente, sono stati pubblicati un totale di sei nuovi avvisi pubblici del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, per un importo complessivo di 117 milioni e 900mila euro.

I bandi sono finalizzati a selezionare proposte progettuali utili a dare risposta a una serie di esigenze multi-settoriali che vanno dalla tutela della salute di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità, al rafforzamento dell’integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi; dal supporto ai comuni aderenti alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per la promozione di percorsi di autonomia per i titolari di protezione internazionale in uscita dalle strutture, al miglioramento della capacità di prefetture ed enti locali di far fronte alla crescente richiesta di servizi; dall’attivazione di servizi innovativi di formazione linguistica, a quella di un sistema di monitoraggio permanente sui percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana.

Le proposte progettuali possono essere presentate online, secondo le scadenze indicate in ciascuno dei sei bandi, attraverso il portale dedicato. “Un’ottima notizia per i Sindaci, gli operatori e soprattutto per i richiedenti asilo fuggiti da guerre e situazioni di grave pericolo. Oltre un anno fa, a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, l’Europa si trovò a dover ospitare centinaia di bambini, madri ed anziani. Immediatamente chiesi alla Commissione europea di alleggerire le procedure, decisamente complesse, per l’attribuzione dei fondi FAMI (AMIF) quindi, andai a trovare il Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo. La Commissione immediatamente adeguò i fondi all’emergenza umanitaria, la sensibilità poi del Prefetto dimostrata in varie riunioni verso me e diversi Sindaci si è concretizzata con la pubblicazione dei bandi. Buon lavoro a tutti”. Questo il commento dell’Europarlamentare Lucia Vuolo nel leggere l’atteso comunicato stampa.

Share on: WhatsApp