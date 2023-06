FRANCO MARI (AVS) ELETTO SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE SPECIALE SICUREZZA SUL LAVORO

Il deputato salernitano Franco Mari, nella prima seduta di insediamento, è stato eletto segretario della Commissione di Inchiesta sullo sfruttamento e sulla sicurezza del lavoro. La commissione parlamentare avrà il compito di svolgere una indagine sulle condizioni di lavoro in Italia e opererà, anche “sul campo” con i poteri dell’autorità giudiziaria. Da questo lavoro deriveranno proposte sul terreno legislativo, in particolare a proposito delle necessarie modifiche al testo unico sulla sicurezza del lavoro, soprattutto alla luce del lungo elenco di incidenti e morti sul lavoro che ancora caratterizza in negativo il nostro Paese.

