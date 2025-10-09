DE LUCA ATTACCA CIRIELLI: “SONO COMMOSSO”. ED IPOTECA PROGRAMMA DI FICO: “E’ IL NOSTRO”

Prima un attacco ironico sulla candidatura a Presidente della Regione di Edmondo Cirielli per il centro destra, poi una ipoteca sul programma che il candidato Presidente Roberto Fico sta mettendo a punto, proprio in questi giorni. ll Presidente della Regione Vincenzo De Luca torna a conquistare la scena politica in Campania.

“Sono commosso”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha risposto a chi gli chiedeva un commento alla candidatura da parte del centrodestra del vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per le elezioni regionali. De Luca è intervenuto a Salerno a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Musica d’Artista 2025’.

Il programma del centrosinistra “è fondamentalmente il programma del governo regionale attuale, non c’è molto altro da vendere e da spendere”. Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca questa mattina a Salerno sottolineando che la coalizione sta lavorando al programma “con molto fatica e, per quello che mi risulta con molta approssimazione: darò un’occhiata la prossima settimana ed è evidente che non saranno tollerati ideologismi e stupidaggini”.

De Luca è poi tornato su quanto messo in piedi dalla Regione da lui guidata. “É in programma immenso, a cominciare da quello a cui tengo più di tutto, che è il completamento della rete ospedaliera della regione Campania – ha detto – Salerno ospita uno dei dieci nuovi grandi ospedali che stiamo realizzando in Campania. Nel complesso è un programma davvero enorme che ci consentirà di guardare con fiducia al futuro. Ovviamente rimane sullo sfondo il problema del lavoro e degli investimenti per creare lavoro ma molto dipende dal governo nazionale”. “Non avremo più i fondi del Pnrr e avremo meno fondi di coesione – conclude – quindi dobbiamo davvero essere in grado di investire fino all’ultimo euro disponibile per aprire i cantieri e creare lavoro”