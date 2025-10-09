GASPARRI E MARTUSCIELLO (FI): “AL VIA LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE IN CAMPANIA”

“Individuato il candidato, partiamo subito con la campagna elettorale”. Così in una nota congiunta Maurizio Gasparri, presidente dei senatori e responsabile enti locali di Forza Italia, e Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania.

“Forza Italia è pronta, coesa e determinata a dare alla Campania una guida di buon governo e di sviluppo. Il centrodestra si presenta unito e compatto: ora si parte con la forza delle idee e con la presenza reale sui territori – sottolineano Gasparri e Martusciello.

“Sabato 11 ottobre saremo a Napoli in via largo Principessa Pignatelli per inaugurare la nuova sede regionale di Forza Italia alle ore 10 – annunciano – mentre domenica 12 ottobre, alle ore 11, saremo a Pompei per l’apertura della campagna elettorale di Franco Cascone. Saranno i primi appuntamenti di un percorso che ci vedrà presenti in ogni provincia, accanto ai nostri candidati e alle nostre comunità”.

“Forza Italia – concludono – rappresenta oggi il pilastro moderato e responsabile del centrodestra. La nostra campagna sarà fondata su concretezza, ascolto e impegno, per costruire una Campania che torni a crescere”.

