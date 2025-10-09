STATI GENERALI DELLE POLITICHE GIOVANILI: DAL 10 OTTOBRE NEL VALLO DI DIANO

Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno annuncia con entusiasmo la nuova

edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili , che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2025 nel

suggestivo territorio del Vallo di Diano.

Un evento che arriva alla sua Nona Edizione e che, anno dopo anno, si conferma come il più importante appuntamento dedicato al dialogo, alla partecipazione e alla costruzione delle politiche giovanili nella provincia di

Salerno.

Quest’anno l’iniziativa, organizzata in collaborazione con undici Forum comunali del Vallo di Diano ma soprattutto

grazie al patrocinio e al contributo di undici comuni in rete del Vallo di Diano, si arricchisce di un riconoscimento

di grande prestigio: l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo , insieme a quello del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), a conferma della rilevanza e della visione europea di un progetto che mette i giovani al centro delle dinamiche di crescita sociale e territoriale.