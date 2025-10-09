STATI GENERALI DELLE POLITICHE GIOVANILI: DAL 10 OTTOBRE NEL VALLO DI DIANO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno annuncia con entusiasmo la nuova
edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili , che si terrà dal 10 al 12 ottobre 2025 nel
suggestivo territorio del Vallo di Diano.
Un evento che arriva alla sua Nona Edizione e che, anno dopo anno, si conferma come il più importante appuntamento dedicato al dialogo, alla partecipazione e alla costruzione delle politiche giovanili nella provincia di
Salerno.

Quest’anno l’iniziativa, organizzata in collaborazione con undici Forum comunali del Vallo di Diano ma soprattutto
grazie al patrocinio e al contributo di undici comuni in rete del Vallo di Diano, si arricchisce di un riconoscimento
di grande prestigio: l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo , insieme a quello del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), a conferma della rilevanza e della visione europea di un progetto che mette i giovani al centro delle dinamiche di crescita sociale e territoriale.

Related Posts

Ottobre 8, 2025

ANTONIO IANNONE (FDI): “CON CIRIELLI VINCERE PER GOVERNARE BENE IN CAMPANIA”

Ottobre 8, 2025

FRANCO MARI (AVS): “GOVERNO MELONI STANZIA SEMPRE MENO RISORSE PER SANITA'”

Ottobre 8, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “CIRIELLI, SCELTA CONDIVISA”