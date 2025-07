DE LUCA CANDIDATO CONTRO SCHLEIN AL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL PD ?

Secondo quanto riportato, questa mattina, da Il Corriere del Mezzogiorno, De Luca starebbe pensando, tra le altre cose, anche ad una candidatura alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico, in caso di congresso straordinario convocato da Elly Schlein. Una ipotesi che, in ogni caso, supera e scavalla le Regionali di Autunno, anche perchè la Schlein potrebbe convocare e celebrare un congresso straordinario nei primi mesi del prossimo anno, per evitare di giungere con l’appuntamento congressuale alla vigilia delle elezioni Politiche del 2027. De Luca contro Schlein? Forse, è piu’ che una suggestione anche perchè l’attuale Presidente della Regione, chiusa la lunga esperienza amministrativa dal Comune di Salerno alla Regione Campania, passando per un breve periodo al Ministero dei Trasporti, potrebbe decidere di mettersi al servizio del Pd e dell’area riformista che, oggi, cerca ancora un leader.

