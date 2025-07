ANTONIO IANNONE (FDI): “REGIONE CHIUDE I PUNTI NASCITA SENZA CHIEDERE ALCUNA DEROGA”

De Luca e il PD che lo sostiene da tempo aveva deciso di chiudere i punti nascita di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Hanno preparato il terreno cominciando a raccontare menzogne sul Governo Meloni perché non avevano nessuna intenzione di produrre atto di deroga come prevede la Legge Balduzzi. E’ una chiara scelta politica della Regione e lo dimostra anche il fatto che non chiude tutti i punti nascita sub standard. Siamo arrivati al termine della farsa a cui si aggiunge qualche 5 stelle che non sa neanche che l’ultima richiesta di deroga della Regione Campania risale ai tempi del Governo Conte che diede anche parere negativo. Insomma siamo alla mistificazione per fare lotta politica al Governo utilizzando le proprie colpe”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

