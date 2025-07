REGIONALI IN CAMPANIA. IL REBUS DELLA DATA FERMA ACCORDI E TRATTATIVE

Tutto, o quasi, ruota attorno alla decisione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su quando si terranno le prossime elezioni regionali: accordi e trattative, candidature al Consiglio Regionale e liste da presentare, dipendono dalla fissazione della data. Ed allora, fino a quel momento, meglio giocare a carte coperte con tanti nomi in campo che preferiscono restare ai margini, perchè la scelta di questa o di un’altra lista potrebbe essere determinante ai fini dell’elezione. I partiti si muovono, certo, ma senza sapere quale sarà il tempo per la campagna elettorale: se, come da piu’ parti sostenuto, la scelta di De Luca dovesse ricadere sull’ultima settimana di Novembre, tutto potrebbe andare avanti con maggiore tranquillità e senza frenesia. C’è un’estate da vivere, ancora, in relativo relax e, poi, ad inizio di settembre si entrerà nel vivo della campagna elettorale.

Share on: WhatsApp