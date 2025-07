NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO RIVENDICA I FINANZIAMENTI REGIONALI “NONOSTANTE IL FUOCHERELLO AMICO”

In appena tre anni, oltre 39 milioni di euro di finanziamenti per Nocera e per i nocerini. E’ quanto rivendica Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, specificando, in una nota, anche come sono stati distribuiti i diversi finanziamenti ottenuti.

28 Milioni di euro, scrive De Maio, in favore del nostro Comune tra Fondi Prius (15 Milioni destinati a Montevescovado), Fondi FSC per Stadio per € 700mila euro, bando Sport e Anziani (campo sportivo di Piedimonte, centro di quartiere e parco giochi a Montevescovado, campetto calcetto scuola Calcutta e servizi per 3 Milioni di euro ), rifinanziamento pubblica illuminazione per 3 milioni di euro, vulnerabilità istituti scolastici, rimozione amianto e perizie sicurezza luoghi di lavoro per 250mila euro, nomina Comune quale soggetto attuatore per sicurezza Montalbino per 5 Milioni di euro. 6 Milioni di euro da Acer per completamento scheletri Montevescovado a seguito di definizione della conferenza di servizi; 5 Milioni di euro al Consorzio di bonifica per interventi all’alveo comune nocerino.

Senza considerare i 30 Milioni di euro iniziali per il Masterplan dell’Agro Nocerino Sarnese e le somme stanziate per i lavori all’Umberto I pari a 50 milioni di euro.

Un dialogo costante e continuo mai interrotto dal giorno del mio insediamento, così come ho inteso il mio impegno in politica da sempre.

Uno dei compiti principali degli amministratori operativi è senza dubbio quello di reperire fondi e finanziamenti a favore del territorio che governano, un obiettivo quanto mai necessario nell’attuale contesto storico.

Sotto questo aspetto ci impegniamo a fare sempre meglio, grazie anche alle critiche da campagna elettorale ed al fuocherello “amico”.

