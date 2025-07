FRANCO MARI (AVS): “AREE INTERNE, IL GOVERNO MELONI PIANIFICA LA LORO MORTE”

Il Governo vuole abbandonare i piccoli comuni e e le cosiddette aree interne, chiediamo che il ministro Foti venga ad informare l’aula di questi dissennati propositi”. Lo ha chiesto nel suo intervento alla ripresa dei lavori pomeridiani dell’Aula il capogruppo di Avs nella commissione Lavori Franco Mari il quale ha aggiunto : “tirava una brutta aria già con la legge di bilancio per il 2025 che ha sostanzialmente azzerato il contributo di circa 60.000 euro ai comuni con meno di 1.000 abitanti. Ora il governo pianifica la decadenza di queste comunità, addirittura teorizzando ‘un accompagnamento dignitoso’ al loro fine vita. Per noi questa strategia è inaccettabile, irricevibile, vergognosa: per fare cassa Meloni ricorre finanche alla cancellazione programmata dei comuni più fragili. Abbiamo presentato un’interrogazione ma ora chiediamo che il Governo venga urgentemente in questa aula e metta la faccia su questo scempio”.

