DE LUCA CI RIPENSA: SCUOLE CHIUSE PER UN MESE ? ED IL CODACONS PREPARA LE CAUSE

Un mese di chiusura per le scuole elementari e le materne, in attesa di avviare e completare la campagna di vaccinazione per i piu’ piccoli: nulla di ufficiale, almeno per il momento, ma le intenzioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarebbero questo. E mentre in altre Regioni si organizza uno screening di massa per il rientro a scuola, con tamponi gratuiti per gli studenti, in Campania torna lo spettro della Dad che, nello scorso anno scolastico, ha fatto registrare alle scuole campane il record europeo di ore di lezione a distanza e lontano dalle aule. Intanto, il Codacons, dopo la sentenza del Tar che ha condannato la Regione Campania per l’eccessivo ricorso alla Didattica a distanza, si prepara ad una controffensiva giudiziaria contro i vertici di Palazzo Santa Lucia, per chiedere il risarcimento dei danni, subiti dai genitori dei bambini costretti a casa per seguire la didattica a distanza: cifre che andrebbero, eventualmente, anche a creare un danno erariale per le casse della Regione Campania di cui potrebbero rispondere gli amministratori del periodo 2015-2020.

