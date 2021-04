DE LUCA CONTRO IL GOVERNO: “DOPO GLI OVER 80, VACCINAZIONI PER CATEGORIE ECONOMICHE”

La Campania ha deciso di non procedere alla vaccinazione per fasce d’età, una volta completate le vaccinazioni degli over 80 e della popolazione “fragile”. L’input a procedere in base al criterio d’età era arrivato nei giorni scorsi dal Commissario per l’emergenza Covid Figliuolo, tramite un’ordinanza. Proprio a Figliuolo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato la sua decisione.

Queste le dure parole di De Luca riportate da ‘La Stampa’: “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità“.

Ancora De Luca: “Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo a cui ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età”.

La presa di posizione di De Luca: “Abbiamo bisogno di tutelare la salute, ma anche di dare il pane alla gente. La nostra linea è diversa da quella che ha scelto il governo: tutela delle persone fragili, ma anche rilancio delle attività economiche“