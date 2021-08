DE LUCA DALLA FESTA DELL’UNITA’ DI BOLOGNA LANCIA LA SUA CANDIDATURA ALLA SEGRETERIA PD

Il luogo non è casuale, Bologna, Emilia Romagna, proprio in casa di Stefano Bonaccini, da tempo indicato come possibile successore di Enrico Letta. Vincenzo De Luca, intervistato per piu’ di un’ora da Lucia Annunziata, alla fine del suo intervento lascia chiaramente intendere di essere pronto ad affrontare le Primarie per il Congresso Nazionale del Partito Democratico: “non escludo niente”, una frase che, per chi conosce bene De Luca, ha il sapore di una conferma. La macchina elettorale, con ogni probabilità, si metterà in moto subito dopo le elezioni amministrative del 3 e 54 ottobre, quando si conoscerà anche il destino dell’attuale dirigenza nazionale del Partito Democratico. Dal palco della Festa dell’Unità di Bologna, il Presidente della Regione ha parlato dei temi fondamentali che mancano al PD: la sicurezza, il lavoro, lo sviluppo del Sud. Insomma, un vero e proprio manifesto elettorale da presentare a tutti gli iscritti del Partito Democratico non appena si aprirà la fase congressuale.

