MERCATO SAN SEVERINO. OK AL BILANCIO DALLA GIUNTA, A SETTEMBRE IL CONSIGLIO COMUNALE

La Giunta Comunale di Mercato San Severino, guidata dal sindaco Antonio Somma, ha finalmente approvato il Bilancio di Previsione 2021 insieme al DUP: l’attesa per la discussione e l’ok ai documenti di programmazione finanziaria è finita, dopo il lungo tira e molla tra i Comuni ed il Governo per l’entità dei fondi straordinari da erogare per il pagamento dei debiti pregressi.

La riunione della Giunta ha visto l’approvazione, all’unanimità di tutti i presenti, del DUP, il Documento unico sulle pianificazione organizzativa, mentre al momento del voto sul bilancio di Previsione 2021 c’è stata l’astensione del Vice Sindaco Gerardo Figliamondi, che aveva chiesto un approfondimento su alcuni aspetti del documento. A questo punto l’iter per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato avviato: dopo l’ok della Giunta, il bilancio resterà a disposizione dei consiglieri ed entro il mese di settembre sarà portato al vaglio del Consiglio Comunale di Mercato San Severino.