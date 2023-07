DE LUCA E VISCONTI INAUGURANO LA NUOVA VIABILITA’ ASI DELLA ZONA INDUSTRIALE

Gli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strade consortili, del costo complessivo di € 4.500.000,00 interamente finanziati dalla Regione Campania, puntano a risolvere le criticità nella zona centrale dell’agglomerato industriale di Salerno al fine di creare un percorso alternativo ed efficiente per il collegamento di via Talamo con l’Autostrada A3. Inoltre, sono state potenziate e migliorate le reti fognarie e la separazione tra acque nere e bianche per conseguire anche benefici di natura ambientale.

In occasione dell’evento, presso la rotatoria di via Wenner, è stata scoperta l’installazione artistica “Il Silenzio delle Pietre” realizzata dall’artista Pietro Lista.