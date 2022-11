DE LUCA ED IL CONGRESSO DEL PD: TEMPI STRETTI PER LA DECISIONE SULLA CANDIDATURA

Sabato, con ogni probabilità, verrà ufficializzata la data per le Primarie del Partito Democratico che si terranno, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il prossimo 12 Gennaio, ovvero almeno due mesi prima della data che Letta aveva anticipato qualche settimana fa. Si stringono i tempi anche per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e per una sua eventuale candidatura alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico: altri nomi sono già scesi in campo e la scelta definitiva sulla data potrebbe anche indurre lo stesso De Luca ad annunciare la sua partecipazione. O, invece, secondo molti, potrebbe portare Vincenzo De Luca a fare un passo indietro, chiedendo al PD Nazionale campo libero per il suo terzo mandato da Presidente della Regione Campania.

