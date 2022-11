ELEZIONE DEI MEMBRI LAICI DEL CSM: FINO AL 10 DICEMBRE C’E’ TEMPO PER LE CANDIDATURE

Sono 10 i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura che il Parlamento, nelle prossime settimane, sarà chiamato ad eleggere: ed il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 10 Dicembre. Almeno il 40% dei candidati dovrà essere di sesso femminile, una volta completate le procedure di verifica delle singole candidature si procederà al voto in Aula.

Ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, il Parlamento in seduta comune è chiamato ad eleggere 10 componenti del Consiglio superiore della magistratura, secondo procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tali procedure sono state definite dal Presidente della Camera, d’intesa con il Presidente del Senato, e sono state convenute in seno alle Conferenze dei presidenti di Gruppo della Camera e del Senato.