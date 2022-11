BARONISSI. LA GIUNTA DEL SINDACO VALIANTE APPROVA UNA RIDUZIONE DELLA TARI

Tassa sui rifiuti ridotta in media del quindici per cento per le famiglie di Baronissi con Isee fino a undicimila euro. E’ quanto approvato dalla Giunta Valiante, un’operazione importante che interesserà circa duemila nuclei familiari della città che vedranno “alleggerirsi” il peso della tassa sui rifiuti. Con il taglio del venti per cento della quota variabile della tassa, sarà ridotta in media dal 12 al 17 per cento la Tari per le famiglie in regola con il pagamento fino al 2021 e con reddito Isee fino a 11mila euro.

“Un provvedimento che interesserà una vasta platea di contribuenti (bassi e medi redditi) – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – che stanno subendo il perdurare della crisi economica aggravata negli ultimi mesi all’aumento dei costi energetici. Siamo soddisfatti di questo intervento virtuoso – in controtendenza rispetto ai generalizzati aumenti che si registrano ovunque – e che ci consentirà di dare sollievo alle famiglie più in difficoltà”. “In questo momento storico è la spesa per le bollette a gravare maggiormente sui bilanci familiari – fa eco l’assessore alle finanze Anna Petta – l’obiettivo è alleggerire loro la pressione fiscale che, a causa del caro energia in particolare, si è acuita da sei mesi a questa parte. Ci siamo riusciti grazie ad una gestione virtuosa dei bilanci con l’auspicio che si possano trovare nuove risorse per far fronte alle necessità future”. “La TaRi diminuisce e aumenta la qualità del servizio con una raccolta differenziata sempre più puntuale ed efficace – conclude l’assessore all’ambiente Alfonso Farina – uno sforzo importante da parte dell’amministrazione comunale in un contesto nazionale molto complicato”.