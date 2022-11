SALERNO. NESSUN RIMPASTO NELLA GIUNTA NAPOLI, ALMENO PER IL MOMENTO

Almeno per il momento – la cui durata temporale pare difficile quantificare – non ci sarà nessun rimpasto nella Giunta del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Almeno per il momento e salvo che, qualcuno degli attuali assessori, in maniera autonoma, non rassegni le dimissioni: insomma, il mare è calmo ma la tempesta è alle porte, anche perchè non procedere ad una sostituzione di alcuni assessori comunali significa mantenere fuori dall’esecutivo cittadino il primo gruppo – quello dei Progressisti – i cui rappresentanti, dopo un anno di penitenza, scalpitano per entrare a pieno titolo nel Governo della città di Salerno. Già, le dimissioni di alcuni assessori ma, ad oggi, non sembra che vi siano segnali in questo senso all’orizzonte. Sta di fatto che l’ingresso a Palazzo di Città del Direttore Generale Matteo Picardi mette un po’ di pepe sul di dietro di tanti, dirigenti e non, anche la parte politica sa di essere sotto esame e sotto la verifica di un uomo che gode della incondizionata fiducia del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.