DE LUCA IGNORA IL TEMA ZONA ROSSA E GUARDA AL FUTURO: NESSUN CENNO ALLE CHIUSURE

Nessuna parola sulla Zona Rossa che in Campania resterà in vigore fino al prossimo 20 aprile, nessuna polemica sulla riapertura delle scuole a partire dal 7 aprile, nessun cenno alle attività commerciali che dovranno subire altre due settimane di stop per la permanenza della Regione in zona rossa. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, ha spostato l’attenzione sul futuro e sulla campagna di vaccinazione, evitando, con molta attenzione, di affrontare il tema delle chiusure delle attività commerciali. Delusi, forse, i tanti operatori commerciali che speravano in un annuncio su di un eventuale sostegno economico da parte della Regione Campania che, restando in zona Rossa, si appresta a vivere un periodo di enorme difficoltà per tante aziende ed attività.

