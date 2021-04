SALERNO. SALZANO ED AMATRUDA INCONTRANO ALI ED ORESTE AGOSTO

“Abbiamo individuato nel Gruppo Civico ‘Ali per la Città’ la presenza di una comune visione di amministrazione della Città e una sintonia di fondo sulle cose da fare che aprono ampi spazi per l’avvio di un progetto di collaborazione serio e costruttivo”. Così il professore Aniello Salzano, commissario cittadino Udc, ed il giornalista Gaetano Amatruda, in rappresentanza delle sensibilità Liberal Socialiste, che hanno incontrato l’avvocato Oreste Agosto e alcuni esponenti del Gruppo.

“Il manifesto per ‘Una Città Nuova’ – dicono Salzano ed Amatruda – rappresenta un punto di partenza per unire e parlare di cose concrete. Seguiranno altri incontri per approfondire la proposta con l’intento di consolidare un percorso condiviso nell’esclusivo interesse della Comunità Salernitana’.