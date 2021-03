DE LUCA, IL CAOS PATENTI: ESAMI REGOLARI MA SOSPESE IN CAMPANIA LE GUIDE DI PREPARAZIONE

Anche il settore delle Autoscuola in Campania è piombato nel caos dopo l’ultima ordinanza restrittiva del Presidente della Regione Vincenzo De Luca: gli esami per il conseguimento delle Patenti si tengono regolarmente, sono state, invece, sospese le lezioni di guida, anche per la patente-moto che prevede lezioni singole ed all’aperto. Un caos normativo al quale, dopo un immediato interpello, neppure il MIT, il Ministero dei Trasporti, è stato in grado di dare una risposta, anche se nel resto d’Italia le lezioni e gli esami, nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria, proseguono. Intanto da questa mattina è iniziato, come già accaduto in passato per altre ordinanze, il pressing di consiglieri regionali ed associazioni di categoria nei confronti dell’Unità di Crisi della Regione Campania che potrebbe, ispirandosi al buon senso, rivedere la norma contenuta nell’ultima ordinanza che non ha precedenti in nessuna zona d’Italia.

Share on: WhatsApp