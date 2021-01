DE LUCA MINACCIA DI NUOVO LA ZONA ROSSA IN CAMPANIA MA BACCHETTA ANCHE SALERNO

Una nuova minacciosa nuvola si addensa sulla Campania dopo le parole del Presidente della Regione De Luca: la zona rossa incombe perchè, dati alla mano, i contagi stanno registrando una pericolosa impennata, soprattutto in alcune città della Campania.

E, questa volta, nell’elenco dei “cattivi”, stilato dal Presidente De Luca, finisce anche la città di Salerno, insieme a Torre Annunziata e Torre del Greco, dove il rapporto positivi-popolazione fa segnare una pericolosa crescita che lascia presagire anche eventuali provvedimenti restrittivi. De Luca farà un passo piu’ del Governo anticipando eventuali chiusure ? Forse no, considerato cosa è accaduto l’ultima volta che ha preso una decisione in maniera del tutto autonoma. Intanto fa discutere la “citazione”, non certo positiva, per il Comune di Salerno che suona anche come un richiamo all’attuale amministrazione comunale. Che a Maggio 2021 sarà chiamata al voto.