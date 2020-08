DE LUCA PRESIDENTE: CON LUCA CASCONE CI SONO ENZA CAVALIERE, MARIO CATALANO E CAPPELLI

E’ quasi pronta per essere depositata la Lista De Luca Presidente, una delle civiche che fa parte della coalizione che sostiene il Presidente uscente: in campo il consigliere in carica Luca Cascone insieme ad altri amministratori del territorio della Provincia di Salerno.

Tra le donne spicca il nome dell’assessora del Comune di Mercato San Severino Enza Cavaliere. Con lei anche Daniela Comunale, assessore del Comune di Roccadaspide.

Poi gli uomini tra cui il vice sindaco del Comune di Battipaglia Cappelli, l’ex sindaco di Albanella Renato Iosca. Da Scafati arriva la candidatura di Mario Catalano e da Tramonti quella dell’ex primo cittadino Giordano.