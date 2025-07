DE LUCA PUNTA AL PD CAMPANO CON IL SUO FEDELISSIMO NELLO MASTURSI

Ci sarebbe il nome di Nello Mastursi, fedelissimo di Vincenzo De Luca, da sempre al suo fianco in Regione Campania, per la carica di Coordinatore Regionale del Pd, qualora da Roma dovesse arrivare il via libero per la celebrazione del Congresso Regionale. Dopo il lunghissimo periodo di Commissariamento, con la guida del Senatore Antonio Misiani, il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania è finito sul tavolo delle trattative tra De Luca e Schlein per il via libero al nome di Roberto Fico, come candidato alla Presidenza della Regione. De Luca avrebbe anche indicato una data, non casuale, che è quella di Settembre: mettere in piedi la nuova dirigenza regionale del Pd, anche per giocare un ruolo determinante nella composizione delle liste in tutte e 5 le province dalla Campania. E, per la guida del Pd Campano, il Presidente della Regione De Luca avrebbe pensato ad uomo di sua stretta fiducia, Nello Mastursi.

