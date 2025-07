AVELLINO. L’EX SINDACO NARGI PRONTA ALLE PROSSIME COMUNALI: “IL MIO E’ UN ARRIVEDERCI”

L’ex Sindaco di Avellino Laura Nargi, dopo il voto contrario all’approvazione del Consuntivo 2024 che ne ha provocato la caduta, con una lettera aperta alla città, nella sostanza, annuncia il suo impegno diretto per le prossime elezioni comunali, in programma nella primavera del 2026.

oggi non è un addio, ma un arrivederci. In questo anno difficile ma straordinario, ho avuto l’onore di guidarti con dedizione, amore e rispetto.

Grazie alla Stampa per aver raccontato con onestà il nostro percorso.

Ho lavorato senza sosta per risanare i conti della città e recuperare risorse europee, statali e regionali per progetti concreti: strade, quartieri, mercato, ponte della Ferriera, Dogana, Stadio per la Serie B.

Chi dice che non c’era visione sbaglia: i risultati parlano chiaro. Ma una visione si costruisce insieme, e non sempre ho avuto al mio fianco chi davvero lo voleva.