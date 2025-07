E’ in programma per lunedi’ 21 Luglio, a partire dalle 12:00, la cerimonia per l’aggiunta, nella denominazione dell’Aeroporto Costa d’Amalfi, del nome “Cilento”: una scelta politica, fortemente voluta dal Governo ed in modo particolare dai due sottosegretari campani Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) e Tullio Ferrante (Forza Italia) che saranno nella struttura di Pontecagnano Faiano anche per ribadire l’impegno dell’esecutivo di Giorgia Meloni per la importante infrastruttura.

