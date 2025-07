A ROMA NUOVO VERTICE DEL CENTRO DESTRA PER LE REGIONALI: DECISIONE ANCORA LONTANA

Si respira un timido ottimismo in vista della riunione, in programma domani, lunedi’ 21 luglio, a Roma, tra i leader del centro destra per discutere delle candidature per le prossime elezioni Regionali in Campania. I tempi potrebbero essere molto piu’ lunghi del previsto, anche perchè tanto in Campania quanto in Veneto – che sono le due regioni molto collegate tra di loro per la scelta delle candidatura – il voto è in programma per la fine del mese di Novembre. Ed allora, secondo molti esponenti del centro destra della Campania, la scelta del nome del candidato Presidente arriverà nella prima decade di Settembre, trascorsa tutta l’estate, alla ripresa delle attività politiche in Parlamento ma anche a Palazzo Chigi. C’è tempo per discutere, c’è tempo per valutare con attenzione il nome da proporre agli elettori della Campania, partendo, ovviamente, dal dato elettorale del 2020, quello delle ultime elezioni regionali: il centro destra ottenne poco piu’ del 18% dei voti con la candidatura di Stefano Caldoro.

Certo, i tempi sono cambiati, dal 2022 al Governo del Paese c’è la coalizione di centro destra guidata da Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, ma la dinamica delle Regionali è ben diversa da quella delle Politiche o delle Europee.