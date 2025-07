REGIONALI IN CAMPANIA. PIERO DE LUCA (PD): “GUAI A BRUCIARE PATRIMONIO DI RISULTATI”

“Stiamo lavorando per non disperdere il lavoro straordinario fatto in questi dieci anni in Regione Campania. Guai a bruciare il patrimonio di risultati ottenuti”. Lo ha detto il deputato Pd Piero De Luca, a margine della conferenza programmatica del centrosinistra sulle aree interne, a Benevento, alla presenza del commissario regionale del Pd, Antonio Misiani. “Prima delle logiche di partito – ha aggiunto De Luca – prevalgano gli interessi di comunità, territori e cittadini. Abbiamo creato le condizioni di dialogo per avviare un percorso di confronto programmatico partendo dai risultati ottenuti e dagli investimenti in atto, e sulla base di ciò ci metteremo intorno al tavolo per costruire l’agenda di governo della Regione per i prossimi dieci anni. All’esito di questo lavoro programmatico, insieme alle forze politiche e sociali, ad associazioni e sindacati, sono fiducioso che riusciremo a trovare una figura in grado di rappresentare il centrosinistra e non consegnare la Campania al centrodestra”

