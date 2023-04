DE LUCA SI ALLINEA CON IL PD NAZIONALE: NON FIRMA INTESA CON IL GOVERNO PER I MIGRANTI

C’è anche la Regione Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, tra le quattro – tutte a guida Partito Democratico – che hanno deciso di non sottoscrivere l’accordo con il Governo Meloni per la gestione dei migranti. Campania, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna, guidate da Presidenti espressione del Pd di Elly Schlein, hanno infatti rifiutato di sottoscrivere l’intesa che prevede il passaggio di poteri al Commissario Straordinario per l’Emergenza Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Compito del nuovo commissario è coordinare le attività volte all’ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot e ai centri previsti dal Sistema di accoglienza e integrazione, coinvolgendo i territori interessati, e a coordinare l’attività per l’accoglienza dei migranti in strutture provvisorie, nelle quali siano assicurati il vitto, l’alloggio, il vestiario, l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale. Ma Valenti è anche chiamato ad individuare le migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori appositamente individuati, dagli hotspot ai territori dove saranno individuati i centri e strutture. Il commissario per realizzare questi obiettivi può agire anche in deroga ad una serie di norme.