FISCIANO. IN ARRIVO ALTRE NOVITA’ IN MAGGIORANZA: CAMBIA IL CAPOGRUPPO ?

Ci sono altre clamorose novità in arrivo dal Comune di Fisciano dove il Sindaco Vincenzo Sessa, dopo una settimana di polemiche e di veleni all’interno della sua stessa maggioranza, è pronto a dare un segnale di inversione di rotta, riprendendo in mano le redini di una maggioranza troppo spesso sfilacciata. Secondo alcuni boatos che giungono dal centro della Valle dell’Irno, Sessa avrebbe già predisposto un passaggio di testimone per la carica di capogruppo: fuori Mimmo Landi, al suo posto una donna. Una decisione che è stata determinata anche dalla posizione critica che lo stesso Landi ha assunto nei confronti della maggioranza per una questione di carattere amministrativo, legata alla mancata apertura al pubblico di un parco. Landi, pero’, è anche il Presidente della Commissione Bilancio dove, nelle prossime settimane, arriverà il documento di previsione per il 2023: il suo voto è determinante per ottenere la maggioranza all’interno della Commissione che valuta il bilancio prima del suo arrivo in Consiglio Comunale.

