PONTECAGNANO FAIANO. MARCO SPINA (AMARE): “CON BISOGNO SINDACO SAREMO UNA CITTA’ TURISTICA”

Dal mondo del turismo e dell’accoglienza a quello della politica del Comune di Pontecagnano Faiano, con un chiaro obiettivo: sostenere la vittoria alle Comunali del candidato sindaco Giuseppe Bisogno e dare slancio, finalmente, ad una attività per il settore turistico nel Comune dei Pincentini. Con la lista AMARE – una delle civiche a sostegno della candidatura di Giuseppe Bisogno – c’è anche Marco Spina.

“Ho sempre partecipato alla vita politica del mio paese con impegno attivo. Ho condiviso percorsi, ho creduto in progetti. Su alcuni ho avuto ragione, su altri meno.” E’ quanto dichiara l’imprenditore Marco Spina. “Questa volta, per la prima volta, il mio nome e cognome, la mia faccia, saranno tra coloro da poter scegliere nel seggio elettorale. Ci ho pensato molto, ho riflettuto su opportunità e conseguenze e ritengo che sia il momento giusto. Da quando ho iniziato a occuparmi di Amare, ho capito che scendere in campo in prima persona era il solo modo di incidere in maniera concreta perché da imprenditore del settore turistico conosco benissimo le enormi potenzialità della nostra litoranea.”