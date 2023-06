DE LUCA SU SALERNO CAMBIA STRATEGIA: PRESENZA FISSA ACCANTO AL SINDACO NAPOLI

Vincenzo De Luca ha percepito, da vecchia volpe della politica, la difficoltà che il Sindaco Napoli e la sua giunta di Salerno stanno vivendo. E cosi’ ha deciso di cambiare strategia, mettendosi accanto al primo cittadino, in ogni iniziativa pubblica tra la gente. Dopo i fischi di Piazza della Concordia, rivolti al Sindaco Napoli per la questione Stadio Arechi, dopo le polemiche per la carenza di manutenzione del verde pubblico, il Presidente della Regione ha compreso la debolezza di una amministrazione che, dall’inizio del secondo mandato, per motivi politici e non solo, ha smarrito il feeling con la città, con i quartieri, con buona parte dei cittadini salernitani. Ed ecco allora, come già accaduto negli ultimi giorni della campagna elettorale per le Comunali del 2021, scendere in campo l’artiglieria pesante: dall’inaugurazione della stagione delle Piscine Vigor alla consegna di un nuovo parco nella frazione di Giovi, accanto al sindaco Napoli anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

