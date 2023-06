MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “CON CARTELLONE ESTATE DIAMO SLANCIO ALLA CITTA'”

“Con la pubblicazione ufficiale del cartellone degli eventi per l’Estate 2023 diamo slancio alla città, non solo per chi rimarrà a Mercato San Severino ma anche alle imprese del settore del food e dell’accoglienza”. Enza Cavaliere, Vice Sindaco del Comune di Mercato San Severino ed assessore al Commercio ed alla Cultura, ha lavorato, nelle ultime settimane, insieme al Sindaco Antonio Somma, al completamento dell’elenco degli eventi estivi per il Comune della Valle dell’Irno.

“Anche per quest’anno”, continua Enza Cavaliere, “abbiamo cercato di accontentare tutte le richieste provenienti dal territorio e lo abbiamo fatto anche con una manifestazione di interesse, pubblicata nei mesi scorsi, che ci ha consentito un contatto diretto con le tante associazioni che animano il territorio del Comune di Mercato San Severino. Partiamo subito con una serie di appuntamenti, già nel corso di questo fine settimana, con l’International Street Food, in programma fino a domenica 25 quando avremo anche l’appuntamento con la musica dello Show Anni 90”