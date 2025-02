DE LUCA VA AVANTI CON LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE: “POLITICA POLITICANTE NON SERVE A NIENTE”

In campo, in questo momento, c’è solo lui e la situazione la sta sfruttando come meglio gli altri non saprebbero fare. De Luca e la sua campagna elettorale solitaria verso le Regionali 2025: nessun riferimento a partito o ad altri candidati – che non esistono ufficialmente – ma un richiamo alle necessità della Regione Campania e dei suoi cittadini. Anche ieri, dalla Provincia di Benevento,

“Vi ho spiegato che a me queste storie non le dovete neanche proporre. La Campania è impegnata a lavorare sulle questioni concrete. La politica politicante non serve a niente. Rassegnatevi anche voi”. Risponde così il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, ai giornalisti che gli hanno chiesto della campagna elettorale e della posizione di Roberto Fico, da Fragneto Monteforte (Benevento) dove il governatore ha fatto un sopralluogo al sito “Toppa Infuocata”, interessato dalla rimozione delle ecoballe