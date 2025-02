CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO VINCENZO SERVALLI INTITOLA LA SALA TEATRO A SALVATORE FASANO

Intitolata, stamattina, 3 febbraio, la Sala Teatro Comunale Salvatore Fasano, con la scopertura della targa da parte del Sindaco Vincenzo Servalli e del figlio Daniele Fasano. Alla cerimonia di intitolazione della sala teatrale annessa alla scuola G. Pisapia di Passiano, in piazza Trezza, erano presenti anche gli Assessori Lorena Iuliano e Annetta Altobello, i Consiglieri comunali Luca Narbone e Federico De Filippis e la Dirigente scolastica dell’I.C. Don Bosco Ester Senatore.

“L’Insegnamento e la scuola di Passiano – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – sono i caratteri distintivi del Commendatore Fasano e questa intitolazione è un atto dovuto ad un uomo che ha dato lustro alla nostra città come amministratore pubblico e anche dedicandosi alla meritoria opera del Sacrario Militare e all’ Albo d’Oro dei caduti cavesi in guerra, prodigandosi per il ritorno a casa delle spoglie mortali ovunque essi fossero sepolti”.

La cerimonia, condotta da Franco Bruno Vitolo, è poi proseguita con le gli interventi dei piccoli alunni del plesso Pisapia e di quanti hanno conosciuto il Prof, Salvatore Fasano