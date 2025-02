REGIONALI 2025. NEL M5S CI SONO I NOMI DI MICHELE CAMMARANO, IOLANDA MOLINARO E VIRGINIA VILLANI

Inizia a prendere corpo la lista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni Regionali in Provincia di Salerno: in attesa di conoscere i metodi di selezione dei candidati ed anche il nome del candidato Presidente, alcune indiscrezioni filtrano dall’interno del MS5 che, proprio domenica scorsa, all’interno del Polo Nautico, alla presenza di Roberto Fico, ha celebrato la sua assemblea provinciale.

Messo da parte il vincolo del doppio mandato, ci sarà, tra i candidati, di sicuro, l’attuale Consigliere Regionale Michele Cammarano, Presidente della Commissione Aree Interne.

Sempre dalla parte meridionale della Provincia di Salerno arriva un’altra possibile candidatura: si tratta di Iolanda Molinaro, attualmente assessore comunale a Vallo della Lucania.

Infine, da verificare, anche la possibilità che all’interno della lista ci sia anche il nome dell’attuale Coordinatrice Provinciale Virginia Villani che, pero’, potrebbe anche segnare il passo in vista delle Elezioni Politiche del 2027.