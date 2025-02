CASTEL SAN GIORGIO. ANCHE LA PROVINCIA FESTEGGIA SAN BIAGIO, SANTO PATRONO DEL COMUNE

“Quella di oggi è stata una giornata di festa per il Comune di Castel San Giorgio che ha salutato, con la solenne processione, il Santo Patrono, San Biagio, al quale tutti i nostri concittadini sono devoti, Per me è stato motivo di particolare orgoglio indossare, accanto alla Sindaca Paola Lanzara, la fascia della Provincia di Salerno, con la quale ho portato il saluto di tutta l’amministrazione provinciale al nostro territorio.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella.

“L’ente Provincia,” prosegue Gioiella, “continua a mostrare una grande attenzione nei confronti della nostra comunità: poco piu’ di una settimana fa, con un apposito protocollo d’intesa, abbiamo infatti ottenuto la gestione della progettazione per due importanti opere del territorio che serviranno a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Castel San Giorgio.”