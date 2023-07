DE MITA JR, QUAGLIARIELLO E FOLLINI CI RIPROVANO CON IL CENTRO: NASCE BASE POPOLARE

La ufficialità arriverà il prossimo 19 Luglio con una conferenza stampa, a Roma, alla Camera dei Deputati, per la presentazione di quella che, almeno per il momento, è una associazione culturale. Ma, si sa, da associazione a partito politico è un attimo, soprattutto quando all’orizzonte ci sono le Europee e ci sono tanti partiti dell’area centrista (da Azione ad Italia Viva) che non hanno la certezza del raggiungimento del quorum. Ed ecco allora Base Popolare – associazione culturale – della quale fanno parte, tra gli altri, l’ex assessore regionale al turismo Giuseppe De Mita, gli ex parlamentari Gaetano Quagliariello e Marco Follini. Questi i nomi piu’ importanti, poi lo spazio c’è, a cominciare dalla Campania, dalla quale provengono due dei fondatori del nuovo movimento politico che a Settembre inizierà anche una serie di iniziative pubbliche su tutto il territorio nazionale.

