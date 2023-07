NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. IL SINDACO CUOFANO ALLA RICERCA DEL SUO DELFINO

E’ alla ricerca del suo delfino, l’uomo o la donna da candidare alle prossime Comunali della primavera del 2024, alla guida della coalizione che, tra alti e bassi, ha governato il Comune di Nocera Superiore negli ultimi 10 anni: Giovanni Cuofano, primo cittadino di Nocera Superiore, è entrato nel vivo delle trattative per la successione o, quanto, per la candidatura a sindaco per il prossimo anno. Nessuna ipotesi è stata accantonata: da una soluzione interna, con il coinvolgimento di qualche assessore o consigliere comunale di maggioranza, alla possibilità di fare ricorso ad un nome esterno, almeno sulla carta, all’attuale amministrazione comunale.

