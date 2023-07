BRACIGLIANO. L’OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO DEL SINDACO IULIANO: “RIFIUTI NEI PRESSI DEL CIMITERO”

Nulla è cambiato. L’area esterna che costeggia il perimetro del Cimitero Comunale di Bracigliano è vergognosamente invasa dai rifiuti. A denunciarlo i consiglieri del Gruppo di opposizione “Radici” composto dal capogruppo Franco Angrisani e dai consiglieri Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella che hanno evidenziato come la criticità non sia stata affatto affrontata in questo lasso di tempo e debellata.

Tale stato dell’arte, assolutamente intollerabile ed inqualificabile per una Comunità che si definisce civile, è stato già ampiamente denunciato sia lo scorso novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti, sia nel mese di maggio scorso, ma nessuna iniziativa a bonifica dell’area è stata attivata. Anzi, si è registrato un notevole incremento di rifiuti.

Infatti nella parte esterna del cimitero sono stati depositati materassi, cassette in plastica della frutta, cartonato, pneumatici di veicoli, giocattoli in disuso ed altri materiali inerti in totale spregio della sacralità del luogo e degli ammonimenti riportati finanche da pannelli segnaletici esposti.

“Ancora una volta – sostengono i Consiglieri di opposizione del gruppo “Radici” – sono state disattese le raccomandazioni ed esortazioni rivolte ai componenti della maggioranza affinchè si procedesse ad una seria bonifica della suddetta area ed alla conseguente rimozione e trasporto altrove dei segnalati rifiuti. Anche in questa sede si sollecita l’installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio dell’area esterna del Cimitero Comunale, nonché si esorta la maggioranza a provvedere alla rimozione dei detti rifiuti”.

Si auspica che anche questo ulteriore intervento dei Consiglieri di opposizione del gruppo “Radici” non cada nel dimenticatoio, anche in considerazione della immagine e del decoro del territorio del Comune di Bracigliano.