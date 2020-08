DE MITA SMENTISCE TRATTATIVA CON ITALIA VIVA MA ROSATO RACCONTA TUTTO

Ciriaco De Mita, in una lunga intervista pubblicata dal Corriere della Sera, chiarisce ed in parte smentisce i temi del dialogo avviato con Italia Viva per la composizione, in un Campania, in vista delle Regionali 2020, di una possibile lista unica con i Popolari. De Mita, racconta al Corriere, di un dialogo, a Nusco, alla vigilia del Ferragosto, per discutere con Ettore Rosato del futuro dei popolari nella politica italiana. Insomma, secondo De Mita nessun cenno, perchè non c’era necessità, ad una lista unica. In tarda mattinata, pero’, dopo la pubblicazione dell’intervista sul Corriere della Sera, è arrivata anche la precisione di Ettore Rosato, Segretario Nazionale di Italia Viva: “L’onorevole De Mita mi ha cortesemente invitato a fare una riflessione insieme sul futuro del popolarismo, tema che mi è molto caro. E con un uomo che ha servito il Paese con grandi responsabilità è sempre un piacere dialogare sui massimi sistemi. Da questo poi l’onorevole De Mita ha evidentemente pensato che io potessi essere d’accordo a cambiare il simbolo della lista di Italiaviva perché anche lui e i suoi amici potessero candidarsi in Campania, ma noi siamo un’altra cosa. Sono interessato a discutere con de Mita di Sturzo e dell’impegno dei cristiani in politica, non a consegnargli le liste di Italia Viva di Avellino”.

Share on: WhatsApp