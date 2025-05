DI SCALA (FDI): “LISTE D’ATTESA, BASTA CON LA PROPAGANDA DI DE LUCA”

“È profondamente offensivo verso migliaia di cittadini continuare ad annunciare che siamo primi sulle liste d’attesa, quando basta entrare in una qualsiasi farmacia del territorio per toccare con mano la realtà: mesi, talvolta anni, per ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico”. Così Maria Grazia Di Scala (FdI) consigliere regionale della Campania interviene sugli annunci ripetuti in questi giorni sulle liste d’attesa. “Una condizione inaccettabile, – sottolinea Di Scala – soprattutto quando si è costretti a rinunciare alle cure”. “Per non parlare delle condizioni in cui versa il sistema sanitario dopo 10 anni di gestione fallimentare di questo centrosinistra, la progressiva desertificazione dei presidi territoriali, la cronica mancanza di personale, l’abbandono delle aree più fragili”.

“La verità – sottolinea Di Scala – è che se il sistema regge ancora, lo si deve alla tenacia e alla professionalità di tanti operatori sanitari che, nonostante tutto, continuano a garantire assistenza tra mille difficoltà, spesso senza strumenti adeguati e con carichi di lavoro insostenibili”.

“Basta agli slogan, alla propaganda. I cittadini non chiedono miracoli, chiedono rispetto” conclude Di Scala.