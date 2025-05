GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “LISTE D’ATTESA IN CAMPANIA, DE LUCA NON DICE IL VERO”

“Ho sentito ieri una dichiarazione di De Luca che, per quanto riguarda le liste di attesa nella sanita’ pubblica, dice che la Campania e’ tra le prime due regioni in Italia. A me non risulta e credo che dica queste cose per salvare la sua immagine”. Il vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Gianfranco Librandi, lancia un attacco

al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che nella diretta social di ieri aveva annunciato per martedi’ prossimo un’iniziativa finalizzata a illustrare ai cittadini il lavoro fatto su questo fronte.

“Proviamo a prenotare una colonscopia o qualche altro esame – aggiunge – ci renderemo conto che ci vogliono settimane, se non mesi. In questi anni De Luca non e’ riuscito a migliorare la situazione della sanita’ in Campania. Forza Italia al Nord lo ha fatto, con alcuni suoi esponenti, mettendo in campo delle idee innovative, a cominciare dalla collaborazione tra pubblico e privato, che non deve speculare”. Per LIBRANDI la sanita’ non e’ l’unica criticita’ in Campania. “Ci sono tante cose da sistemare – spiega – come la questione occupazionale, che costringe tanti

giovani ad andare all’estero o al Nord. Forza Italia vuole invertire la rotta e dare nuovo impulso a questa regione, che soffre da tanti anni”.

Share on: WhatsApp