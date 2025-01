DIMISSIONI ALFIERI: C’E’ UN PEZZO DEL PARTITO DEMOCRATICO CHE ATTENDE LA DECISIONE

C’è un pezzo di Pd di Salerno che attende le dimissioni di Franco Alfieri dalla Presidenza della Provincia per poter ambire alla poltrona piu’ alta di Palazzo Sant’Agostino, approfittando, ancora, del sistema del voto di secondo livello, prima della celebrazione delle Elezioni Regionali. Sindaci in prima fila, Sindaci che, seppure in silenzio, attendono che si aprano le danze per la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno che il Pd vince senza colpo ferire: da Cetara c’è la candidatura del Sindaco Roberto Della Monica, pronto, a quanto si apprende, anche a far sottoscrivere un documento a tutti gli amministratori della Costiera Amalfitana per sostenere la sua candidatura. Anche da Pontecagnano Faiano il Sindaco Giuseppe Lanzara segue, con discrezione ma con grande attenzione, l’evoluzione del caso Alfieri, perchè possiede, ancora, i requisiti temporali per poter essere eletto Presidente della Provincia. C’è, pero’, anche l’Agro che rivendica un ruolo nello scacchiere provinciale: in prima linea il primo cittadino di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

Share on: WhatsApp