FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ABBRACCIO MISIANI-DE LUCA JR? E’ INIZIO TRATTATIVA PER RITIRO DE LUCA PADRE”

“Bene l’abbraccio tra Misiani e Piero DE LUCA. È cominciata la trattativa per il ritiro”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore regionale del partito in Campania.“Abbiamo sempre detto che sarebbe partita la trattativa e che protagonista di questa sarebbe stato Piero De Luca, che avrebbe trattato per se stesso. E così è stato. De Luca si prepara a mollare tutti per trattare sul destino del figlio”, prosegue Martusciello.Il coordinatore regionale di Forza Italia sottolinea inoltre il ruolo del commissario del Pd campano: “Bravo Misiani, commissario Pd Campania, che rende con l’abbraccio in modo plastico quanto da tempo dicevamo. Spiace per chi ci ha creduto ed è stato usato”.

