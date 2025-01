SAN CIPRIANO PICENTINO. IL VICE MINISTRO CIRIELLI PER LA CONSEGNA DI UN BENE CONFISCATO

Sarà il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli a consegnare, insieme al Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, un bene confiscato alla criminalità al servizio della cittadinanza. L’appuntamento è per giovedi’ 30 Gennaio, alle 12:00, nella località Campigliano dove l’amministrazione comunale ha adattato un immobile sottoposto a sequestro ed a confisca per l’utilizzo a fini sociali: si tratta dell’ennesimo recupero da parte dell’Amministrazione Comunale di San Cipriano Picentino di un bene sottratto alla criminalità organizzata, da parte della magistratura negli ultimi anni. Fondamentale per il recupero del bene è stato il supporto dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati che ha garantito i fondi per i lavori che hanno interessato l’immobile che, a partire dal 30 Gennaio, verrà utilizzato per l’accoglienza di minori del territorio.

