DIVINA FOOD: GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE IN PROGRAMMA A VIETRI SUL MARE

Saranno quasi 50 gli operatori del settore della ristorazione, tra chef, ristoranti, attività e cantine, che parteciperanno alla prima edizione del Divina Food Experience, in programma a Vietri sul Mare il 28 aprile 2025.

Un vero successo di partecipazione di addetti ai lavori, un risultato che supera indubbiamente le aspettative, considerando che si tratta di un evento alla sua prima edizione, e che si prefigge di diventare un appuntamento di prestigio nel panorama delle manifestazioni dedicate alla promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche della Costiera Amalfitana.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Vietri sul Mare con la collaborazione dell’Associazione Ristoratori vietresi, con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Vietri sul Mare e gode del patrocinio della Provincia di Salerno e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Tutto è, dunque, ormai pronto per accogliere i visitatori, che dalle ore 18:00 alle 23:00 di lunedì 28 aprile affolleranno Corso Umberto I di Vietri sul Mare. Un’occasione unica per assaporare e lasciarsi conquistare dalle tantissime prelibatezze offerte dagli espositori in varie postazioni diffuse sulla centralissima strada, tutto in un’atmosfera di convivialità e scoperta delle eccellenze locali.

Queste solo alcune delle specialità che saranno servite agli ospiti: si va dagli gnocchetti con colatura di alici alla pasta con fagioli e cozze, dalla milza alla vietrese alla parmigiana di alici, dal polpo laccato, scapece e nocciole a totani e patate, dal limoncello spritz alla granita di limone della Costiera.

Per chi non avesse avuto ancora l’occasione, è ancora possibile acquistare il menù degustazione con cui sarà possibile accedere a tutte le “food station” presenti lungo il percorso. Un autentico tour tra i sapori della Costiera, con piatti preparati dai migliori chef e ristoratori locali, comprensivo di tre calici di vino del territorio.

Una opportunità da non perdere per vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile e celebrare il gusto, la tradizione e l’ospitalità della nostra meravigliosa terra.