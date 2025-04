GRADIMENTO DEI PRESIDENTI DI REGIONE: PRIMO LUCA ZAIA, VINCENZO DE LUCA QUARTO

Con il 67,5% di fiducia da parte dei cittadini il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è il governatore più amato. E’ il risultato di un sondaggio realizzato per ‘Affariitaliani.it’ da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21. Zaia è in prima posizione, in crescita rispetto alla precedente rilevazione, con il 67,5% di fiducia da parte dei cittadini. Ma il podio è tutto del Carroccio perché in seconda posizione c’è il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 62,9%, e al terzo posto il presidente della Lombardia Attilio Fontana con il 60,9%. Quarti Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia Romagna) con il 60,4%, chiude la top five dei presidenti di regione in quinta posizione Francesco Rocca, presidente della regione Lazio con il 59,1%.

